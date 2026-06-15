Обычная покупка во время отпуска обернулась трагедией для сочинки: диагностирована смерть мозга

Туристка из Сочи оказалась в больнице после предполагаемого отравления алкоголем на Бали. Врачи сообщили о крайне тяжелом состоянии пациентки, а родственники добиваются дополнительных обследований. Детали истории узнал телеграм-канал SHOT, пишет Life.ru.

50-летняя жительница Сочи была госпитализирована на Бали после тяжелого отравления. По имеющимся данным, ухудшение состояния произошло после употребления алкогольного напитка, приобретенного в одном из местных магазинов.

Медики сообщили о критическом состоянии пациентки

В течение двух недель врачи боролись за жизнь женщины в одной из клиник Денпасара. После проведенного лечения специалисты пришли к выводу о крайне тяжелом поражении организма и диагностировали смерть мозга.

Родственники добиваются дополнительных проверок

Семья туристки не согласилась с предварительными выводами медиков и настояла на проведении дополнительных исследований. В ближайшее время пациентке должны выполнить компьютерную томографию, результаты которой помогут уточнить диагноз.

Трагедия напомнила о похожем случае

Ситуация вызвала ассоциации с происшествием, произошедшим на Бали ранее. Тогда российский турист также оказался в тяжелом состоянии после предполагаемого отравления алкоголем и впоследствии скончался, несмотря на длительное лечение.

Семья ожидает результаты обследования

Сейчас родственники продолжают надеяться на благоприятный исход и ждут итогов дополнительных медицинских исследований. Окончательное заключение врачей станет известно после завершения всех необходимых процедур.