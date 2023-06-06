«Обычно начинается с нарушения функции печени»: врач объяснил, как отравились сидром жители Ульяновской области

Управление Роспотребнадзора по Москве попросило жителей столицы помочь изъять из продажи напитки «Мистер Сидр», который стал причиной гибели более 20 россиян. Об этом сообщает «Российская газета».

Заведующий отделением реанимации Долгопрудненской больницы Ушанги Буадзе поделился экспертной оценкой ситуации.

«Сидр считается слабоалкогольным веществом, поэтому отравление им бывает довольно редко. Случаи отравления, возможно, связаны с низкокачественными добавками, которые привели к летальному исходу. Это могли быть этиленгликоль или метанол», — рассказал Буадзе корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, в отделение реанимации довольно часто попадают пациенты с передозировкой алкогольными препаратами. Им проводится соответствующее лечение — дезинтоксикационная терапия, переливание большого количества жидкости, чтобы вывести из организма алкоголь. Чтобы ускорить этот процесс, врачи устанавливают зонд и промывают желудок.

«Если вы увидели, что человеку стало плохо после употребления алкоголя, что у него тошнота, рвота, нужно уложить его на бок, чтобы избежать асфиксии, когда рвотные массы попадают в дыхательные пути. Если это сопровождается нарушением уровня сознания, падением, нужно предотвратить травму и позаботиться о быстрой госпитализации в стационар», — продолжил врач.

Буадзе отметил, что у погибших после употребления напитка «Мистер Сидр», скорее всего, наблюдалось слишком тяжелое отравление из-за побочных действий токсических препаратов. Поэтому врачи не смогли им помочь, и в результате наступил смертельный исход.

«Токсины оказывают действие на весь организм. Обычно начинается с нарушения функции печени, затем следует нарушение сознания из-за действия на центральную нервную систему», — уточнил эксперт.

Ранее эпидемиолог рассказала о редком случае заражения бытовым сифилисом.