Обычное пиво оказалось страшнее запоев: нарколог провел грань между пьянством и привычкой

Врач-нарколог предупредил о существовании переходного периода, когда употребление спиртного еще не стало заболеванием, но уже перестало быть безобидной привычкой, пишет Лента.ру.

Руководитель профильной клиники, психиатр-нарколог Руслан Исаев, разъяснил принципиальную разницу между расстройством, вызванным зависимостью, и явлением, которое в обществе принято называть бытовым пьянством. Последнее, как отметил специалист, является не медицинским диагнозом, а социальной характеристикой, описывающей регулярный прием алкоголя, который пока не привел к тяжелым последствиям для организма или социума.

Однако, по словам эксперта, такое поведение представляет собой зону повышенного риска. Именно на этом этапе формируется устойчивая модель, где спиртное перестает быть атрибутом торжеств и превращается в повседневный инструмент управления настроением. Главное изменение кроется в мотивации: человек прибегает к рюмке не для празднования, а для того, чтобы снять стресс, расслабиться после рабочего дня или справиться с бессонницей.

Нарколог обратил внимание на тревожные сигналы, которые указывают на смещение в сторону расстройства. Употребление приобретает регулярный характер, а дни без алкоголя начинают казаться отклонением от нормы. При этом сам человек часто не видит проблемы: объемы выпитого субъективно оцениваются как небольшие, а работа и социальные связи пока сохраняются.

Среди ранних поведенческих признаков Исаев выделил снижение самокритики, раздражение в ответ на замечания родных и появление оправданий, таких как распространенные фразы о безвредности пива. Медик подчеркнул, что между привычкой и болезнью существует временной промежуток, когда вмешательство позволяет изменить ситуацию без серьезных потерь.

Ключевым критерием опасности, по мнению врача, служит не количество выпитого, а та роль, которую алкоголь начинает играть в жизни человека. Если без него становится трудно справляться с тревогой, скукой или напряжением, это веский повод обратиться за профессиональной помощью.