Обычный мат оказался мощнее энергетиков и допинга: ученые нашли новую силу у ругательств

Исследование, проведенное психологами из Килского университета в Великобритании, показало, что использование ругательств способно повысить физическую выносливость и уверенность в себе. Результаты работы были опубликованы в журнале American Psychologist, сообщает Царьград.

В эксперименте приняли участие более 300 человек, которые выполняли упражнение на физическую выносливость: поднимали свой вес со стула, опираясь на подлокотники, и удерживали позу максимально долго. Каждые две секунды участники произносили либо ругательство, либо нейтральное слово. Каждый испытуемый прошел оба варианта теста.

Результаты продемонстрировали, что при использовании нецензурной лексики люди могли удерживать положение значительно дольше по сравнению с ситуацией, когда они произносили обычные слова.

Руководитель исследования Ричард Стивенс пояснил, что ругательства временно ослабляют внутренние психологические ограничения, которые часто мешают людям полностью раскрыть свой потенциал.

