Обычный водитель выловил из реки монстра весом 2 кг и стал новым мировым рекордсменом
Outdoor Life: курьер стал автором уникального рыболовного рекорда
Обычная предсменная рыбалка жителя штата Огайо завершилась официальной регистрацией нового достижения в истории рыболовства региона. Джесси Миллеру удалось выловить уникальный экземпляр рыбы, вес которого составил почти 2 килограмма, передает Outdoor Life.
Неожиданный трофей на реке Грейт Майами
Джесси Миллер, работающий водителем в службе доставки, отправился на берег реки в окрестностях Мидлтауна, чтобы отдохнуть перед началом рабочего дня. Используя в качестве приманки живца, мужчина совершил несколько забросов, один из которых принес неожиданно крупный результат. После непродолжительного вываживания на берегу оказалась рыба, чей внешний вид сразу вызвал удивление у опытного рыболова.
Определение вида и официальная экспертиза
При детальном осмотре Миллер заметил, что улов обладает признаками сразу двух видов рыб. По его словам, с одной стороны чешуя напоминала белого краппи, однако общее строение вызывало сомнения. Чтобы разобраться в ситуации, он пересчитал спинные шипы и предположил, что перед ним редкий гибрид.
Для официального подтверждения статуса рекорда мужчине пришлось на время заморозить трофей, чтобы позже предоставить его специалистам. Процедура взвешивания проходила на сертифицированном оборудовании в присутствии независимых свидетелей.
Регистрация новой рекордной категории
Биологи из департамента природных ресурсов, изучив экземпляр, подтвердили догадку рыбака. Пойманная особь весом 1,95 килограмма официально признана гибридом черного и белого краппи. Поскольку ранее подобные достижения не фиксировались в отдельной группе, для этой рыбы была создана новая категория в государственном реестре рекордов штата.