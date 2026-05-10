Обычный водитель выловил из реки монстра весом 2 кг и стал новым мировым рекордсменом

Неожиданный трофей на реке Грейт Майами

Джесси Миллер, работающий водителем в службе доставки, отправился на берег реки в окрестностях Мидлтауна, чтобы отдохнуть перед началом рабочего дня. Используя в качестве приманки живца, мужчина совершил несколько забросов, один из которых принес неожиданно крупный результат. После непродолжительного вываживания на берегу оказалась рыба, чей внешний вид сразу вызвал удивление у опытного рыболова.

Определение вида и официальная экспертиза

При детальном осмотре Миллер заметил, что улов обладает признаками сразу двух видов рыб. По его словам, с одной стороны чешуя напоминала белого краппи, однако общее строение вызывало сомнения. Чтобы разобраться в ситуации, он пересчитал спинные шипы и предположил, что перед ним редкий гибрид.

Для официального подтверждения статуса рекорда мужчине пришлось на время заморозить трофей, чтобы позже предоставить его специалистам. Процедура взвешивания проходила на сертифицированном оборудовании в присутствии независимых свидетелей.

Регистрация новой рекордной категории

Биологи из департамента природных ресурсов, изучив экземпляр, подтвердили догадку рыбака. Пойманная особь весом 1,95 килограмма официально признана гибридом черного и белого краппи. Поскольку ранее подобные достижения не фиксировались в отдельной группе, для этой рыбы была создана новая категория в государственном реестре рекордов штата.