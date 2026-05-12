Долгий горячий прием ванны может расслаблять, но с точки зрения гигиены душ работает лучше, пишет Daily Mail. Клинический микробиолог Примроуз Фристоун из Университета Лестера объяснила: в ванной вода не меняется, поэтому бактерии с кожи не смываются полностью, а скорее перераспределяются по телу.

По словам эксперта, душ эффективнее удаляет грязь, пот, кожный жир, запах и микроорганизмы, потому что поток воды постоянно обновляется и уносит загрязнения. Ванна тоже частично очищает кожу, особенно от пота, но человек все равно остается в той же воде.

«Когда вы принимаете ванну, вода не меняется, поэтому вы просто переносите бактерии с одних участков тела на другие», — объяснила Фристоун.

При этом ванну не стоит демонизировать. Она помогает расслабиться, снять мышечное напряжение, облегчить боль и улучшить кровообращение. Оптимальный вариант для тех, кто любит полежать в воде, — после ванны быстро ополоснуться под душем.

Эксперт также напомнила о полотенцах и ковриках для ванной: если их редко стирать и плохо сушить, они быстро становятся рассадником бактерий и плесени. Полотенца нужно регулярно менять, а коврики — стирать и полностью просушивать, чтобы ежедневная гигиена не превращалась в обратный эффект.