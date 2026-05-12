«Мозг спрятал это на 13 лет»: Елена Беркова вспомнила о пережитом в пять лет насилии

Бывшая участница «Дома-2» и порнозвезда Елена Беркова сделала шокирующее признание: она рассказала, что в пятилетнем возрасте она подверглась сексуальному насилию со стороны одного из родственников, сообщает The Voice. Долгие годы блогер не помнила об этом событии. Память вернулась, только когда Беркова стала взрослой.

Как объяснил врач-психиатр Василий Шуров, вытеснение таких воспоминаний — это нормальная реакция детской психики. Мозг прячет боль, чтобы человек мог выжить.

«И мне прямо это все в картинках открылось, и я обалдела даже, как можно было это забыть. Слишком четко и много всего вспомнилось», — заявила Елена.

Как рассказала Беркова, она начала половую жизнь в 14 лет. По ее словам, это было осознанным решением. Она сама выбрала партнера, который казался ей надежным. В этом же возрасте она стала бунтовать против родителей и нарушать их запреты, а в 16 лет сбежала из дома и вышла замуж. Все это, как считает сама Елена, было попыткой вырваться к самостоятельности. Но корень проблем лежал глубже.

Еще одна глава в жизни Берковой связана с предложением, которое ей поступило в 18 лет. Тогда девушке предложили сниматься в порно, когда она пришла на кастинг в модельное агентство, и она согласилась.

Елена назвала свое решение экспериментом и провокацией. Но уже тогда она не понимала, почему принимает их. Сейчас Беркова уверена: в порно-индустрию ее привела именно та детская травма. Правда, через некоторое время съемки наскучили ей и стали неинтересны, и она ушла. О той странице жизни актриса не жалеет, но связь с пережитым насилием признает.

Ранее сообщалось, что бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук захотела стать актрисой.