«Обыкновенная дура»: Виктория Боня занялась саморекламой в комментариях под постом заболевшего вокалиста

Российская телеведущая Виктория Боня попыталась продвигать свои услуги в комментариях под постом о вокалисте группы «Три дня дождя» Глебе Викторове, который сорвал свой же концерт из-за невменяемого состояния.

Боня считает, что солист одержим демоном «джином», который попадает в тело через алкоголь и наркотики. Телеведущая предложила избавить исполнителя от недуга через ее духовные практики, в которых она, как пишет блогер Екатерина Конасова, использует запрещенные в России вещества.

Россияне осудили Боню за такой подход к лечению зависимостей.

«Пусть не заливает. Ретрит не поможет убрать зависимость, а только ее усугубит»; «Интересно, она действительно в это верит или просто раскручивает для заработка? Если верит, то это просто позор, а ей пора в дурдом таблеточки попить, да с психологом позаниматься», — пишут пользователи Сети.

Многие россияне также заявили, что такой саморекламой телеведущая пытается обратить на себя внимание.

«Обыкновенная дура, которой не хватает частички внимания, и она пытается как-то получить ее»; «Эти ужимки Бони выглядят жалко и убого, про нее все забыли, вот она и лезет со своими вилами в чужой огород, независимо от того, просят ее или нет», — высказались комментаторы.

Ранее россияне раскритиковали солиста группы «Три дня дождя» за непристойное поведение.