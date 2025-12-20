«Очень милый такой»: мама мальчика из Югры рассказала о подарке Путину

Подарок представляет собой новогодний коллаж, сделанный ребенком своими руками. В работе использованы элементы, связанные с регионом, фотография самого Тимура и тематика исполнения желаний. Поделку для передачи главе государства семья отдала представителям «Движения Первых».

Ранее Владимир Путин в рамках подготовки к пресс-конференции и прямой линии выполнил желание мальчика, позвонив ему. Мечта Тимура, оставленная на «Елке желаний», заключалась в посещении Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе, где ему провели экскурсию и показали работу автоинспекторов.

После исполнения желания Тимур пообещал отправить президенту ответный подарок, не раскрывая его содержимого.