«Очень опасно»: эзотерик рассказала, почему нельзя выиграть в лотерею с помощью магии

Многие люди мечтают выиграть в лотерею. Ведь тогда решатся почти все проблемы. Можно купить себе квартиру, машину, дачу — осуществить тот самый стандартный набор желаний, который есть у каждого человека. Но покупать лотерейные билеты дорого, а результат вовсе не гарантирован. Тогда в дело вступает магия.

Эзотерик Марианна Абравитова заявила, что к тарологам обращаются люди, чтобы узнать выигрышную комбинацию лотерейных билетов.

Запрет на предсказания

Однако, по ее словам, настоящий таролог никогда не будет заниматься подобными предсказаниями.

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«Настоящих тарологов крайне мало. Их можно пересчитать по пальцам в каждой стране. Могу сказать по опыту: мы так не делаем. Очень опасно для настоящего мастера предсказывать какие-то номера лотерейных билетов, ставки на спорт», —рассказала эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Станешь мошенником

Эзотерик, который решится зарабатывать деньги на таких предсказаниях, может лишится многого, добавила Абравитова.

«Если какой-нибудь ясновидящий начнет туда, в ставки и прочее, залезать, его начнут оттуда, из этого канала, просто вышвыривать. И мастер либо окажется за пределами восприятия информации, либо превратится в мошенника», — предупредила таролог.

По ее словам, лишившемуся доступа к информации эзотерику придется уходить из профессии. Поэтому настоящий профессионал никогда не будет предсказывать ни выигрышные комбинации, ни курс валют.

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