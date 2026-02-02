Очередь дошла до учителей: новые зарплаты придут на счета педагогов

Правительство РФ разработало рекомендации по изменению структуры заработной платы для работников сферы образования. Согласно документу, доля гарантированного оклада в общем доходе педагога должна быть увеличена до 70%. Эта инициатива, согласованная с участием представителей работодателей и профсоюзов, направлена на повышение стабильности доходов учителей и рост престижа педагогической профессии, пишет РИА Новости.

Для уже работающих в образовательных учреждениях предлагается поэтапно пересмотреть соотношение оклада и стимулирующих выплат. Новые рекомендации также предписывают направлять средства, выделяемые на ежегодную индексацию заработных плат, преимущественно на увеличение именно окладной части, а не переменных надбавок. Такой подход призван сделать доход педагогов более предсказуемым и защищенным от субъективных факторов при назначении премий.

Ожидается, что реализация данных мер на региональном уровне позволит создать более понятную и справедливую систему оплаты труда, где значительная часть вознаграждения будет гарантирована государством.

