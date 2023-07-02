Очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Краснодарского края сократилась до 5 км

Как сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко, по состоянию на 23:00 мск субботы, 1 июля, пробка со стороны Кубани составляет порядка 5 км, а со стороны Крыма — до 0,3 км.

Напомним, в субботу, 1 июля, очередь из машин, желающих въехать на Крымский полуостров со стороны Краснодарского края, резко увеличилась от наплыва туритсов до почти 10 км.

Большинство автолюбителей пожаловались на отсутствие элементарной инфраструктуры неподалеку, туалетов, палаток с водой и товарами первой необходимости.

Ранее стало известно, что Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение медъжду государствами, прерванное полтора года назад. В субботу, 1 июля, первый самолет на Остров свободы вылетел из московского аэропорта Шереметьево.