Очередь из более 20 самолетов образовалась в воздухе после открытия аэропортов Москвы
Открытие воздушного пространства спровоцировало толкотню самолетов в воздухе
Фото: [соцсети]
В небе над Москвой после того, как заработали аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский, образовалась вереница самолетов. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга «Флайтрадар».
Около получаса назад Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о возобновлении работы аэропортов в штатном режиме.
На данный момент, согласно информации, предоставленной сервисом, в очереди на посадку в воздухе находится более двадцати двух воздушных судов.
В то же время в аэропорту Шереметьево продолжает действовать план «Ковёр».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве вечером работают системы противовоздушной обороны (ПВО). По последним данным, на подлете к российской столице было сбито 14 вражеских БПЛА.