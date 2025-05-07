Очередь из более 20 самолетов образовалась в воздухе после открытия аэропортов Москвы

В небе над Москвой после того, как заработали аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский, образовалась вереница самолетов. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга «Флайтрадар».

Около получаса назад Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о возобновлении работы аэропортов в штатном режиме.

На данный момент, согласно информации, предоставленной сервисом, в очереди на посадку в воздухе находится более двадцати двух воздушных судов.

В то же время в аэропорту Шереметьево продолжает действовать план «Ковёр».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве вечером работают системы противовоздушной обороны (ПВО). По последним данным, на подлете к российской столице было сбито 14 вражеских БПЛА.