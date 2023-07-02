Очередь из машин к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла вдвое

Продолжаются проблемы с пропуском автомобильного транспорта через мост на Крымский полуостров. Ранее властям удалось сократить очередь из ожидающих своего проезда машин со стороны Краснодарского края до трех километров. Очередь же на крымской территории была полностью ликвидирована, все автомашины со стороны Крыма получили возможность беспрепятственного проезда.

Теперь очередь со стороны кубанской территории составляет 6,5 километров. Это примерно столько же, сколько было вчера вечером. Об этом заявил в своем микроблоге министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Водителям приходится ожидать проезда порядка трех часов.