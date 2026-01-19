Очередь к проруби: 1393 смельчака встретили Крещение в ледяной воде под Липецком

В ночь с 18 на 19 января на центральном пляже Липецка состоялись традиционные массовые купания, приуроченные к православному празднику Крещения Господня. Несмотря на крепкий мороз, который в эту ночь достигал 17 градусов ниже нуля, сотни смельчаков вышли к специально оборудованной проруби, чтобы совершить обряд омовения.

По данным Главного управления МЧС России по Липецкой области, общее число участников крещенских купаний в регионе составило 1393 человека. Энтузиасты начали собираться у ледяной купели еще до того, как священнослужители Преображенской церкви завершили чин освящения воды.

Традиционно организованное мероприятие привлекло как убежденных последователей обряда, так и тех, кто решился на ледяное погружение впервые.