Очередь на заправку приравняли к крайней необходимости: МВД пообещало отменять штрафы за парковку

Водителям, получившим штрафы за парковку во время стояния в очередях на АЗС, пообещали отмену постановлений. Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, информация имеется в распоряжении Quto.ru , нарушения фиксировались двумя автоматическими камерами, принадлежащими региональным властям, и отменить постановления можно в рамках обжалования либо опротестования прокурором.

При этом в Госавтоинспекции заверили, что при обращении граждан с аналогичными проблемами будут вставать на сторону автомобилистов и отменять «письма счастья» в связи с крайней необходимостью или малозначительностью нарушения. С 1 июля 2026 года обе дорожные камеры в Саратовской области, фиксировавшие такие случаи, прекратили выявлять неправильную парковку.