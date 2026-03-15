«Очередь за здоровьем»: Бесплатное лечение в России доступно лишь трем категориям граждан

В 2026 году право на бесплатное санаторно-курортное лечение за счет средств федерального бюджета сохранено для россиян, входящих в утвержденный перечень льготных категорий. Об этом в интервью RT напомнил сенатор Игорь Мурог.

«Прежде всего это инвалиды, дети-инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших ветеранов, а также граждане, пострадавшие от радиационных катастроф. Эта мера поддержки остается востребованной: по данным правительственных структур, право на набор социальных услуг в 2025 году имели около 15 млн человек, 5,3 млн получали его в натуральной форме, а право на санаторную путевку сохранили 3,8 млн граждан», — сообщил сенатор.

Парламентарий обратил внимание граждан на необходимость заблаговременного оформления документов для тех, кто планирует поправить здоровье в летний период. Поскольку распределение путевок происходит в порядке живой очереди.

Для того, чтобы гарантированно попасть в список претендентов, гражданину следует заблаговременно обратиться к врачу для оформления справки по форме № 070/у. После получения медицинского документа необходимо заполнить заявление и приложить к нему полный комплект бумаг.

Отправить их можно несколькими способами: через отделение Социального фонда, многофункциональный центр, «Почту России» или через личный кабинет на портале «Госуслуги».

С момента регистрации обращения заявитель автоматически включается в электронный реестр ожидания. Как пояснил парламентарий, путевка выдается на руки не позднее чем за 18 суток до даты заезда. Для детей-инвалидов или при особо тяжелых состояниях здоровья этот период продлевается до 21 дня, заключил он.

