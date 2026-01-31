Очереди и цены-убийцы: что ждет россиян, рискнувших поехать в Азию в феврале

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян предупредил российских туристов о резком всплеске ажиотажа и роста цен на февральский отдых в популярных азиатских странах. Причиной такого бума станет массовое празднование лунного Нового года, который в этом году выпадает на февраль, пишет magadanmedia .

Основной фактор давления — миллионы китайских туристов, отправляющихся в это время на длинные каникулы. Их поток традиционно направляется в соседние страны с теплым климатом, такие как Малайзия, Индонезия, Вьетнам и Таиланд. В результате спрос на авиабилеты, отели и экскурсии вырастает в разы, что мгновенно сказывается на стоимости всего туристического продукта. Некоторые отели на Мальдивах, по данным эксперта, уже прекратили прием бронирований на вторую половину февраля, будучи полностью заполненными.

Помимо финансовых потерь, туристов ждет испытание в виде длинных очередей, суеты и большого скопления людей как в аэропортах, так и на самих курортах. Особенно это касается крупных городов, участвующих в масштабных празднованиях с драконьими шествиями. Пекин, по словам Мурадяна, в этот период превращается в «муравейник». Во Вьетнаме и Таиланде мероприятия более локализованы, но общая атмосфера будет крайне оживленной.

