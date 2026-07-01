Очереди из тысяч автомобилей на Крымском мосту неожиданно ушли в прошлое

После нескольких дней больших заторов ситуация на Крымском мосту заметно улучшилась. По данным оперативных служб, очереди на досмотр практически исчезли, а максимальное скопление автомобилей составило лишь несколько десятков машин, пишет Главный Региональный.

На Крымском мосту практически исчезли очереди

На Крымском мосту существенно сократилось количество автомобилей, ожидающих проезда. Если еще неделю назад с обеих сторон скапливались почти 3 тыс. машин, то 30 июня заторы полностью исчезли.

По состоянию на утро 1 июля со стороны Тамани очередь на ручной досмотр отсутствовала.

Максимальное скопление составило несколько десятков автомобилей

По информации канала «Крымский мост: оперативная информация», в течение дня максимальная очередь достигала 35 автомобилей со стороны Керчи и 50 — со стороны Тамани.

К вечеру проезд к пунктам ручного досмотра осуществлялся без существенных задержек.

Почему ситуация изменилась

Одной из причин сокращения очередей стало изменение ситуации с перевозкой топлива. После увеличения разрешенного объема провоза бензина через Крымский мост до 200 литров жители полуострова стали реже совершать поездки на материк исключительно для покупки топлива.

Многие автомобилисты теперь предпочитают заправляться в Тамани или Краснодаре, что также снизило транспортную нагрузку на мост.