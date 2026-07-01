Не стало солиста группы Village People Виктора Уиллиса

На 75-м году жизни скончался Виктор Уиллис — солист и один из основателей культовой американской диско-группы Village People, сообщает Super. Музыканта не стало в понедельник, 30 июня. По словам его родственников, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Уиллис родился 1 июля 1951 года в Далласе, штат Техас, в семье баптистского проповедника. С ранних лет он пел в церковном хоре, а позже участвовал в школьных мюзиклах и спектаклях. Он был одним из создателей Village People и соавтором самых известных песен коллектива — Y.M.C.A., Macho Man, Go West и In the Navy. Эти композиции стали символами эпохи диско и принесли группе мировую известность.

На сцене Уиллис выступал в образе полицейского или морского офицера и был главным голосом коллектива. Он покинул группу в 1980 году и долгие годы вел судебную тяжбу за авторские права на песни, но вернулся в 2017-м.

В последние годы хит Y.M.C.A. вновь обрел популярность благодаря президенту США Дональду Трампу, который использовал его на предвыборных митингах и даже танцевал под живую музыку Village People. При этом сам Уиллис неоднократно выражал недовольство использованием своей песни в политических целях.

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