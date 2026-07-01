Свет вернулся в дом: жители Котельников поблагодарили сетевую компанию

Жители многоквартирного дома в Котельниках поблагодалии специалистов за скорость устранения аварии на электросетях. Как пишет REGIONS , после временного отключения света сотрудники ПАО «Россети Московский регион» оперативно вернули электроэнергию в квартиры.

В Котельниках, в доме на 2-м Покровском проезде, коммунальная проблема разрешилась быстрее, чем многие успели зажечь свечи. Жильцы многоквартирного дома уже оценили работу бригад «Россетей», которые ликвидировали неполадки с электричеством в рекордные сроки. Вместо долгих часов ожидания в темноте — привычный уклад с работающими холодильниками и включенными телевизорами.

Как рассказали сами жители, специалисты прибыли на вызов без промедления. Сотрудники сетевой компании не только оперативно обнаружили причину сбоя, но и в кратчайшее время восстановили подачу ресурса. Один из жителей дома отметил, что свет появился и в отдельных квартирах, и во всем здании целиком.

«Сотрудники „Россети“ быстро отреагировали, дали свет. Свет у нас в квартире есть, и во всем доме. Хотим выразить благодарность за это», — отметил один из жителей дома.

Ранее сообщалось, когда электроэнергию вернут жителям подмосковного округа Люберцы.