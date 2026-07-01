В Истре возвели 10 новых домов в составе «Кембриджа»

В Истре в составе коттеджного поселка «Кембридж» построили 10 новых домов блокированной застройки, девелоперу ООО «Оптилэнд» разрешение на их ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Малоэтажные сблокированные дома расположены в деревне Красный Поселок, проект предусматривает семь очередей строительства с полноценной инфраструктурой. Жителям доступны детский сад, творческие мастерские, детские площадки, зоны для тихого отдыха, футбольное поле, площадки для воркаута, игры в баскетбол, хоккей и теннис. Кроме того, в поселке есть пять бульваров с ландшафтным дизайном и специальная площадка для выгула собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.