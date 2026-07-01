В Сергиевом Посаде практически полностью завершили строительство нового детского сада на 280 мест

Учреждение возводится в микрорайоне Зубачево поле в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств. На объекте ведутся пусконаладочные работы, установка оборудования, благоустройство прилегающей территории.

Площадь детсада составляет более 4,7 тыс. кв. м. В нем обустроили колясочную, помещения охраны, групповые ячейки, медицинский и пищевой блоки, залов для занятий музыкой и физкультурой. На территории появились игровые площадки с теневыми навесами. Садик откроется в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2028 году в микрорайоне Шепчинки Подольска откроется новая школа.