Лерчек намерена судиться с Отаром Кушанашвили

Известный тележурналист Отар Кушанашвили оказался в центре нового скандала после его высказываний в адрес блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), пишет Teleprogramma.org. Журналист уже несколько раз усомнился в достоверности диагноза блогера, заявив, что он «гиперболизирован».

Кушанашвили рассказал, что накануне его команде позвонили представители Чекалиной и пригрозили подать иск.

«Как можно отстаивать репутацию, когда она отсутствует? Это преувеличенная стадия. При том, что я прошел, человек не может шагу ступить долгое время. Нет у нее четвертой. Четвертая — это граничащая с летальным исходом! Ни один врач не позволил бы ей ходить», — заявил Отар.

Он отметил, что его мнение основано на собственном опыте борьбы с онкологическим заболеванием. По его словам, клиническая картина, которую демонстрирует Лерчек, не соответствует заявленной тяжести состояния. Кушанашвили подчеркнул, что, по его данным, рак у блогера либо не подтвержден на такой стадии, либо его течение не столь критично, как она описывает.

Стоит отметить, что прокурорские органы уже подключились к делу Лерчек. Ранее прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием провести проверку диагноза блогера. Именно из-за него следственные действия по уголовному делу Чекалиной были приостановлены, а сама она освобождена из-под домашнего ареста. Адвокаты Лерчек настаивают на достоверности ее заявлений.

Ранее Валерия Чекалина вышла на связь после большого интервью Надежде Стрелец.