Очереди за Mazda CX 5 растут каждый день: забытая марка внезапно стала самой желанной покупкой

Взрывной рост популярности японских кроссоверов

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за первые три месяца 2026 года в России было зарегистрировано 6802 новых автомобиля марки Mazda. Этот результат превзошел показатели аналогичного периода прошлого года в 14 раз, когда на учет поставили всего 488 машин. Глава агентства Сергей Целиков подчеркнул, что бренд долгое время удерживал лидирующую позицию среди альтернативных марок и лишь к завершению квартала уступил первенство компании Toyota.

Ключевой драйвер продаж и логистические цепочки

Основной успех обеспечила модель CX-5 китайской сборки. На этот кроссовер пришлось более 90% всех регистраций, что в количественном выражении составило 6183 единицы. Как пояснил Целиков, около 96% поставок Mazda сейчас осуществляется из Китая по схеме параллельного импорта. Финансовые показатели российской структуры бренда также демонстрируют восстановление. Выручка «Мазда мотор рус» по итогам 2025 года достигла 3,04 миллиарда рублей, увеличившись почти в 17 раз. Прошедший год стал для организации первым с 2022 года периодом, когда продажа транспортных средств вновь сформировала основную часть дохода.