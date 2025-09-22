Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Балашихи на передовую

Очередной груз гуманитарной помощи, сформированный при поддержке главы городского округа Сергея Юрова, направили в зону проведения специальной военной операции из Балашихи.

В отправке принял участие депутат Совета депутатов округа Андрей Холод.

В составе груза – все необходимое для выполнения боевых задач и обеспечения быта военнослужащих: бронежилеты, каски, спальные мешки, маскировочные сети, радиостанции, продукты питания, медикаменты, автозапчасти и ремкомплекты для танков.

«Мы знаем, насколько важна для бойцов поддержка из родного города. Каждая отправка – это знак внимания, заботы и благодарности за их службу. Мы будем продолжать оказывать всю необходимую помощь нашим парням», – отметил Сергей Юров.

Инициатива была реализована по обращению бойца 31-го полка 25-й армии с позывным «Темный».

«Выражаю огромную благодарность за оказанную помощь. Вы знаете наши проблемы, что нам нужно, и благодаря вам мы все поставленные задачи выполняем. Спасибо вам огромное. Победа будет за нами», – сказал боец.

Помощь формируется строго по заявкам военнослужащих, чтобы она была адресной и максимально полезной.

«Для нас крайне важна обратная связь от наших ребят. Эта работа – наш долг и обязанность. Поддержка будет продолжаться, пока в ней есть необходимость», – рассказал Андрей Холод.

За все время спецоперации из Балашихи было направлено более 950 тонн помощи и свыше 4,5 тысяч маскировочных сетей в зону боевых действий. Также более 350 тонн гуманитарной помощи передано жителям приграничных районов Курской области.