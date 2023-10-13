Очередная выездная администрация прошла в городском округе Чехов

В Чехове представители местной администрации провели очередное выездное заседание и обсудили с жителями насущные вопросы. Мероприятие на этот раз прошло в селе Стремилово. Об этом сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.

«Работа с обращениями граждан в таком формате позволяет в большинстве случаев решить вопрос на месте, либо дать мотивированные разъяснения. Вопросы, требующие дополнительного изучения, направляются на проработку в профильные управления и учреждения», - отметил Артамонов.

Как добавил глава, в рамках данного мероприятия одним из основных стал дорожный вопрос. Так, жители деревни Высоково обратились с просьбой отсыпать дорогу асфальтовой крошкой и почистить деревенский пруд. А представители деревни Растовка попросили обрезать высокие кусты, которые ограничивают видимость для водителей, выезжающих из деревни.

Все вопросы были взяты на контроль. Например, дорогу в Высоково включат в муниципальную программу, реализация которой намечена на следующий год. Кусты в Растовке опилят до 10 ноября силами «Мосавтодора».