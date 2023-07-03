«Очередная жертва ЕГЭ и ОГЭ»: школьница начала кричать в кустах в Петербурге после передозировки лекарствами

По данным издания, сотрудники заправки в Выборгском районе северной столицы ночью обнаружили в кустах кричащую девушку и сразу позвонили в экстренные службы. 16-летняя была доставлена в детскую больницу с медикаментозным отравлением, врачи промыли ей желудок.

Как стало известно позже, родители школьницы в разводе, она сама живет с мамой. СМИ отмечают, что девушка находится на домашнем обучении и, возможно, именно этот факт имеет какую-то связь с произошедшим. Также показалось и многим пользователям в Сети.

«Мимо кустов теперь страшно проходить стало. Заорут внезапно — немым останешься»; «Эх, наверное, очередная жертва ОГЭ. На домашнем обучении пропустила часть программы, завалила экзамены и наложила на себя руки»; «Повезло малолетней, что живой осталась, Господь отвел. Нужно в школах еще до экзаменов объяснять, что жизнь на них не заканчивается», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что студентка готовилась к экзаменам, мешая антидепрессанты с энергетиком.