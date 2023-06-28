«Здоровье уже не вернуть»: студентка готовилась к экзаменам, мешая антидепрессанты с энергетиком
Студентов призвали забыть об экзаменах после случая с антидепрессантами и энергетиком
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Студентка из Москвы во время сессии переборщила с энергетиками и антидепрессантами и попала в больницу, сообщает SHOT.
По данным журналистов, девушка готовилась к важному экзамену и пыталась выучить билеты. Весь процесс ее сопровождала сильная тревога. Она принимала психотропные лекарственные средства, которые ей выписал врач, запивая их энергетиками. Все закончилось тем, что студентке стало плохо, она вызвала скорую. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
«Лучше кофе ничего не взбодрит. Зачем эти студенты гробят свое здоровье энергетиками?»; «Как можно додуматься антидепрессанты с энергетиками пить?»; «Объясните уже детям, что экзамены — это формальность. Их всегда можно пересдать. А вот здоровье уже не вернуть», — прокомментировали ситуацию россияне.
Ранее стало известно, что школьники скупили успокоительные, чтобы сдать экзамены.