«Здоровье уже не вернуть»: студентка готовилась к экзаменам, мешая антидепрессанты с энергетиком

«Лучше кофе ничего не взбодрит. Зачем эти студенты гробят свое здоровье энергетиками?»; «Как можно додуматься антидепрессанты с энергетиками пить?»; «Объясните уже детям, что экзамены — это формальность. Их всегда можно пересдать. А вот здоровье уже не вернуть», — прокомментировали ситуацию россияне.