Очередное обучение членов УИК прошло в Подмосковье. Как сообщили в Мособлизбиркоме, мероприятие состоялось в понедельник, седьмого августа.

В рамках семинара участникам рассказали об особенностях работы с интерактивным рабочим блокнотом. Кроме того, на практике была разобрана техника контроля эмоций.

«Очень интересный формат обучения. Раньше не было таких знаний по взаимодействию с людьми. Будем стараться применять на практике полученные механизмы, которые предложили спикеры», - отметила зампред УИК №1014 Коломны Кира Евсеева.

В семинаре приняли участие представители УИК шести муниципалитетов. В целом занятия посетили уже более 50% членов УИК региона. В ближайшее время проведут еще пять семинаров, в которых примут участие полторы тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в период проведения голосования подмосковная Общественная палата будет обеспечивать наблюдение на избирательных участках.