Очередное вручение социальной ипотеки медработникм прошло в Московской области

В Доме Правительства Московской области прошло первое в 2024 году вручение свидетельств медработникам по программе «Социальная ипотека», их получили 47 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Соципотека является одной из самых значимых мер социальной поддержки для медицинских работников в Подмосковье. За время ее работы воспользовались более 1,8 тысячи медиков в Подмосковье. В этом году мы планируем выдать 160 свидетельств», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Инициатором программы стал губернатор Московской области Андрей Воробьев, с начала ее реализации приобрести жилье смогли более трех тысяч специалистов. Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова добавила, что в 2024 году сертификаты также выдадут 73 учителям, 57 молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и пяти тренерам. Полный перечень специальностей, которые попадают под действие программы, можно найти здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.