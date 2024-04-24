Очередной анонс Зеленского вызвал возмущение у людей

Владимир Зеленский, который недавно анонсировал некую активную фазу подготовки к «мирной конференции» в Швейцарии, вызвал возмущение и недоумение пользователей соцсетей. Об этом в среду, 24 апреля, пишет РИА Новости , ссылаясь на комментарии граждан.

Так, люди пишут, что никто не хочет продолжения войны, а в «абсурдную теорию мира Зеленского не верит никто – видимо, это не больше, чем маркетинговый ход». Люди предлагают Зеленскому пощадить своих военных и уже самому покинуть пост президента. Другие также поинтересовались тем, когда на Украине будут новые выборы.

Напомним, что конференция пройдет 15-16 июня, и носит она, якобы, «мирные цели». Только вот Швейцария даже не направляла России приглашение принять участие в данной мирной конференции.