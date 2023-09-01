Очередной беспилотник полетел на Белгород 1 сентября
Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]
Еще одна атака украинских террористов была пресечена российским Минобороны вечером пятницы, 1 сентября. Об этом сообщили в официальном канале ведомства.
Так, 1 сентября около четверти десятого вечера российская система ПВО отразила атаку украинцев – по территории Белгородской области был запущен очередной беспилотник самолетного типа.
БПЛА сразу уничтожили прямо в воздухе. О пострадавших или разрушениях не сообщается.