Очередной беспилотник полетел на Белгород 1 сентября

Еще одна атака украинских террористов была пресечена российским Минобороны вечером пятницы, 1 сентября. Об этом сообщили в официальном канале ведомства.

Так, 1 сентября около четверти десятого вечера российская система ПВО отразила атаку украинцев – по территории Белгородской области был запущен очередной беспилотник самолетного типа.

БПЛА сразу уничтожили прямо в воздухе. О пострадавших или разрушениях не сообщается.