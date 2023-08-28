Очередной детский сад построили в подмосковном ЖК «Большое Путилково»

Министерство жилполитики Подмосковья уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения, рассчитанного на двести пятьдесят малышей, в жилом комплексе «Большое Путилково» городского округа Красногорск.

Новой детсад представляет собой прямоугольное здание, состоящее из нескольких блоков высотой от 1 до 3 этажей. Облицовку выполнили материалами различных цветов и фактур — клинкерной плиткой коричневого оттенка, светло-бежевой штукатуркой и матовой плиткой желто-зеленого цвета. Общая площадь строения составила почти четыре тысяч квадратных метров.

Отмечается, что для каждой группы здесь предусмотрен блок помещений с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом. Групповые для младшего возраста расположились на первом этаже, а групповые среднего, старшего и подготовительного возрастов — на втором и третьем этажах. Для дополнительных занятий предусмотрены кружковые, занятия музыкой и физкультурой будут проходить в двух специальных залах.

Напоминаем, что на территории ЖК уже функционируют два детских сада и школа. Данный детсад стал четвертым образовательным объектом, построенным в комплексе.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что школа на 1,1 тысячи мест в Дмитрове будет сдана в декабре этого года.