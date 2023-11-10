Очередной этап реконструкции рынка «Подворье» завершился в Одинцово

В ходе ремонтных работ в «Одинцовском Подворье» был обновлен дизайн помещений, увеличена высота потолков, установлена новая система вентиляции и кондиционирования, а также проведена горячая вода к каждой торговой точке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Отмечается, что также была благоустроена прилегающая территория: заменили асфальт и положили новую плитку, у входа в комплекс поставили лавочки, сделали дополнительные поручни. Внутри и снаружи были установлены новые видеокамеры, которые теперь интегрированы в систему «Безопасный город». При этом в планах у собственников — продолжить реконструкцию: поменять фасады, и в целом обновить внешний облик комплекса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье является лидером в стране по производству сыра.