Очередной груз с помощью отправили из подмосковных Мытищ в зону СВО

Новая партия помощи отправилась из городского округа Мытищи в зону специальной военной операции. Также вместе с грузом отправили автомобиль УАЗ СГР производства Ульяновского автозавода. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Примечательно, что автомобиль останется в распоряжении специального медицинского батальона. Благодаря специалистам Мытищинской электросети машина подготовлена для оперативной и маневренной работы в самых сложных условиях, оснащена средствами защиты и системой радиоэлектронной борьбы.

На совместные средства, собранные мытищинцами через благотворительный фонд «От сердца к сердцу», мытищинская «буханка» доставит по назначению медикаменты, специальное медицинское и техническое оборудование.