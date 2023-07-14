Очередной корпус в составе ЖК «Первый квартал» возводят в Ленинском городском округе

Застройщик ГК «Брусника» возводит монолитный каркас пятого жилого дома в жилом комплексе «Первый квартал» в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Работа ведется во всех секциях одновременно — в блоках А и Б устанавливаются плиты перекрытий этажей, а в блоках В и Г — вертикальные конструкции уже на уровне 6 этажа. Только за июнь использовано более 800 кубометров бетона. Завершение отливки монолитного остова зданий планируется в октябре. А полное завершение всех строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию намечен на весну 2025 года.

Всего в проекте «Первый квартал» запланировано шесть корпусов переменной высотности. Уже построены 4 дома, также готовится проектная документация для последнего шестого корпуса.