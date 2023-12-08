Очередной паблик-ток в рамках проекта «Мы будущее. Сила Смыслов» прошел в Подмосковье

Молодежь Подмосковья встретилась с политическим обозревателем, телеведущей и военкором Наданой Фридрихсон в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства информационных и социальных коммуникаций.

«Самое ценное в этих встречах — уникальность спикера. У каждого из них своя история, свой опыт, свой особый взгляд. Здорово, что подмосковная молодежь может открыто с ними пообщаться, задать волнующие их вопросы, вдохновиться начать писать свою историю», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

У Наданы своеобразный и запоминающийся стиль речи, активно жестикуляция, а также отличное чувство юмора. Поэтому карьера журналистки стремительно развивается на радио и в телестудиях. На интернет-радиостанции MediaMetrics Фридрихсон вела программу «Внешние рубежи», на «Звезде» — ток-шоу «Процесс», работала экспертом на РБК-ТВ. В 2018 году у нее выходит ток-шоу «Открытый эфир», а в 2020 году вместе с коллегой Сергеем Марданом Надана выпускает ежедневную программу «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».

На встречу с Наданой Фридрихсон пришли порядка двухсот человек — в основном подмосковные старшеклассники. Общение получилось очень живым, неформальным и открытым. Ребята задавали много вопросов: от простых и по-детски наивных до глубоких и серьезных, затрагивающих тему геополитических процессов, происходящих сейчас в мире.

Журналистка отвечала максимально подробно и откровенно, разговор шел на равных. Молодежь интересовалась насколько сложно работать военным корреспондентом, не страшно ли записывать репортажи под обстрелами, а также спросили совета, с чего начать журналистскую карьеру. В рамках паблик-тока также затронули тему современных «кумиров» молодежи, которые покинули страну после начала СВО, поговорили об истинном патриотизме.