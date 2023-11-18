Торжественная церемония закрытия поискового сезона «Вахты Памяти — 2023» состоялась в музейном комплексе Зои Космодемьянской в Рузском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

В церемонии закрытия приняли участие более 500 активистов поисковых отрядов и патриотических объединений Московской области. А одним из почетных гостей стал Игорь Юрьевич Мирнов, начальник военно-мемориального отдела Департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

«В этом сезоне нашим поисковикам удалось найти и предать земле останки 192 человек, семьи трех из них смогли узнать о судьбе своих близких. Больше половины этих людей были замучены немецко-фашистскими захватчиками в 1941-м. Именно благодаря членам поисковых отрядов и нашим краеведам в этом году произошло важное событие не только для региона, но и для всей страны», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Отмечается, что Московский областной суд также официально признал факт геноцида в Подмосковье во время нацистской оккупации в 1941–1942 годах. В массовом захоронении ребята из Ногинска, Одинцово, Власихи и Краснознаменска нашли останки 102 мирных жителей, пациентов и сотрудников Лотошинской психиатрической больницы.

Екатерина Швелидзе выразила благодарность поисковикам, которые помогают увековечивать память о защитниках Отечества. Они вносят огромный вклад в патриотическое воспитание нашего молодого поколения, которые должны понимать и помнить, за что сегодня воюют бойцы на передовой.

Место церемонии выбрано не случайно, ведь 13 сентября 2023 года первой женщине — Герою Советского Союза в годы ВОВ, разведчице и партизанке исполнилось бы 100 лет. Для поисковиков организовали экскурсию по музейному комплексу Зои Космодемьянской, а отличившимся вручили награды Правительства Московской области. Кроме того, все желающие могли отведать полевой кухни.

В прошедшем сезоне поисковики Подмосковья провели более 300 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, более 100 из них прошли в Московской области. В регионе найдены и захоронены останки 192 человек, установлены имена 3 защитников.