Очередной семинар по обучению общественных наблюдателей прошел в Одинцово

Накануне в подмосковном Одинцово состоялся семинар по обучению общественных наблюдателей в Единый день голосования, в котором принял участие член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.

«Одинцовский городской округ второй в Московской области по численности населения, а на выборах в 2021 году на территории Одинцовского городского округа функционировало более 170 УИК. В связи с этим, в 2023 году на территории округа будет проведен целый цикл обучающих семинаров для наблюдателей», - отметил Сергей Леонов.

Примечательно, что среди участников семинара были представители самых разных поколений жителей Одинцово: от студентов до пенсионеров и их всех объединяет активная гражданская позиция. Так же было много жителей округа с опытом участия в общественном наблюдении в предыдущих электоральных циклах.

Ожидается, что в августе Общественная палата Московской области проведет в регионе 4 семинара для общественных наблюдателей, где предусмотрена практическая отработка полученных ранее теоретических знаний.

Во время проведения ЕДГ Штаб по общественному наблюдению за выборами будет работать круглосуточно. Также будет организована работа горячей линия для обращения граждан по вопросами избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении.