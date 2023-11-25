Очередной выездной прием администрации прошел в Большедворском Доме культуры
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
Прием жителей в Большедворском Доме культуры в формате «Выездной администрации» вели заместители главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова и руководители структурных подразделений исполнительной власти. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечается, что в этот раз неравнодушные жители округа завали вопросы по модернизации и установке детских площадок, наведении чистоты, ремонту дорог, а также вопросы по освещению.
«У каждого человека в округе есть возможность встретиться с представителями власти, чтобы «глаза в глаза» высказаться о наболевшем, получить обоснованные ответы и найти пути решения проблем», - подчеркнули в пресс-службе администрации городского округа.