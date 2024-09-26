Очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО из Подмосковья

Выездная группа администрации Долгопрудного округа совершила 54-ю поездку в зону проведения специальной военной операции, чтобы доставить гуманитарную помощь военным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«В ходе выезда в ЛНР удалось посетить восемь наших ребят. Бойцам были доставлены пять генераторов разной мощности, бензопилы, болгарка, лобзик, 200 метров проводов, утеплитель, канистры для бензина и бензин», — рассказал руководитель спецгруппы, заместитель начальника Управления культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Долгопрудного Владимир Белолипецкий.

По его словам, военным также передали 100 газовых баллончиков, наборы сухого душа, запчасти для строительных инструментов, маскировочные сети, одежду и обувь, средства гигиены, шоколад, а также посылки и письма от родственников.

В администрации округа также напомнили, что в Подмосковье продолжается кампания по набору военнослужащих по контракту. Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8-495-990-77-77, на сайте. Адрес регионального пункта отбора и подготовки добровольцев: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.