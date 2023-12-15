Очередную партию помощи для мобилизованных бойцов СВО подготовили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск продолжают оказывать помощь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что очередную партию, которую планируется доставить в преддверии Нового года, собрали совместно с администрацией муниципалитета, предприятиями и предпринимателями округа, родственниками мобилизованных. Для военнослужащих подготовили маскировочные сети, газовые плиты, шуруповерты, сверла, генератор, спутниковую тарелку и др.

«Благодарю жителей округа, которые неоднократно участвуют в сборе гумпомощи нашим бойцам. Мы проявляем заботу и оказываем поддержку не только мобилизованным, но и их семьям. Так, супругам либо родителям участников СВО из числа инвалидов оказывается бесплатное соцобслуживание на дому», — отметил глава округа Константин Михальков.

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