Очередную партию помощи отправили из коломенского университета в зону СВО

Студенты и преподаватели Коломенского вуза продолжают помогать военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. До начала сессии студенты сплели еще пять маскировочных сетей, которые передали депутату Мособлдумы Екатерине Лобышевой.

Традиционно помощь собиралась на технологическом факультете. Каждая сеть-невидимка размером шесть на шесть метров упакована в индивидуальный мешок. На передовую ценный груз отправился в сопровождении мишек-талисманов.

«Технология плетения сетей уже проверена временем. Они действительно хорошо маскируют блиндажи, военную технику, все, что нужно скрыть от глаз врага. Об этом сообщают сами бойцы, с которыми мы постоянно на связи. То, что студенты своими руками делают сети, печи, свечи и другие необходимые вещи, очень важно. А еще в этот раз нам помогли дети из нашей английской школы: каждый вплел свою ленточку — на победу. Мы верим, что вместе мы делаем большое дело», — рассказала ректор Жанна Леонова.

Буквально на днях с фронта пришла очередная обратная связь. В своем видеопослании военные поблагодарили ГСГУ за помощь, заключив «Победа будет за нами!»