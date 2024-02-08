Очередную партию помощи отправили жители Волоколамского округа для бойцов СВО

Партию помощи отправили военнослужащим, находящимся сейчас в зоне специальной военной операции, жители Волоколамского городского округа. Военнослужащим передали продукты, теплую одежду, медикаменты, маскировочные сети, генераторы и ароматные пирожки, которые испекли специально к отъезду машины.

Отмечается, что самую разнообразную помощь для бойцов собирает почти весь муниципалитет. В пункт сбора «Подвиг» принесли одежду, обувь, медикаменты, продукты, домашние заготовки и другие необходимые вещи. Кроме этого, участники «Активное долголетие» передали парням масксети, карематы и пятиточечники, шерстяные носки и перчатки, которые сделали сами, своими руками.

Мама с дочкой Светлана Кулешева и Ольга Сергеева заранее уточнили день отправки и к этому времени испекли более сотни пирожков с самыми разными начинками.

«Пирожки очень нравятся парням, с удовольствием их сразу расхватывают. Все довезем, передадим. Каждый раз ребята передают благодарности за гостинцы с Родины», — рассказала жительница округа Светлана Маменко.

Примечательно, что она с начала специальной военной операции регулярно ездит к бойцам и передает им гуманитарную помощь. Кстати, она еще и выполняет роль второго водителя.