Очередную партию ценного груза отправили на фронт волонтеры из Коломны

Словом, делом и регулярными посылками поддерживают бойцов волонтеры городского округа Коломна. На днях они отправили на фронт очередную партию важного груза.

Дополнительную помощь бойцам СВО подготовили на технологическом факультете Государственного социально-гуманитарного университета. Посылку передали депутату Мособлдумы Екатерине Лобышевой – она займётся отправкой вещей бойцам.

В посылочку для ребят положили сразу четыре маскировочные сети, с любовью сплетенные руками коломенских мастеров. Каждая размером шесть на шесть метров. Они хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО: маскировочным полотном военные накрывают окопы и технику, защищаясь от обстрелов. Изготавливали студенты их сами, полезное ремесло в ГСГУ освоили ещё весной.

Депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева поблагодарила волонтеров за неравнодушие и важный труд.

«Отдельную благодарность выражаю ректору Леоновой Жанне Константиновне за плодотворное сотрудничество! Все будет отправлено нашим бойцам на передовую!», – подчеркнула она.

В обязательном порядке волонтеры кладут в посылки и письма, рисунки, стихи от школьников Коломны. Такие подарки бойцы всегда носят у сердца.