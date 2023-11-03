Очередную школу родственного ухода открыли в подмосковном Раменском

Еще одна школа для обучения родственников уходу за тяжелобольными открыта на территории Подмосковья. Теперь данная школа работает на базе Доброго дома «Раменский». Об этом сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.

Отмечается, что на сегодняшний день в регионе теперь десять таких обучающих пространств. Обучение в них бесплатное. В школе создан симуляционный класс для проведения практических занятий по обучению родственников и персонала уходу за теми, кто нуждается в постороннем уходе. При этом двенадцатичасовой курс обучения состоит как из теоретических лекций в онлайн формате, так и практических занятий.

Ранее во семя своей поездки в КНР Андрей Воробьев отметил, что педагоги из Китая будут преподавать китайский язык в школах региона.