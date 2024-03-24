Очевидец теракта в «Крокусе» рассказал, как на спине вытащил из здания свою тяжелораненую жену

Мужчина по имени Михаил поведал в беседе с РБК историю спасения своей семьи от террористов, напавших на мерных людей в концертном зале «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

По словам молодого человека, нападавшие расстреливали людей без разбору. Он с супругой, в попытках спасти жизнь, забежали в нишу с лифтом, где к тому времени уже было много народу. Одна и з автоматных очередей все же попала в его жену.

«Прижались к полу и думали, что укроемся, но один из нападавших заметил нас и указал рукой своему подельнику. Тот выпустил по нам очередь. После того как террористы ушли вглубь, я спросил у жены, не попало ли ей. Она сказала, что попало. Принял решение выводить ее из „Крокуса“, пока нападавшие не вернулись, помог подняться и подставил плечо», — рассказал Михаил.

Вытащив супругу на спине из здания, мужчина посадил жену в машину и вырулил со стоянки концертного зала. Уже на МКАД Михаил остановился у экипажа ДПС и рассказал инспекторам о происходящем в «Крокусе» ужасе.

«Они включили мигалки и поехали впереди, показывая дорогу, сигналя и сопровождая до Химкинской областной больницы», — добавил очевидец.

В настоящее время супруга Михаила находится в Боткинской больнице. Женщину прооперировали и ее здоровье вне опасности.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, 152 пострадали. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с допросом одного из подозреваемых в организации теракта. На кадрах мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, рассказал, что за убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.