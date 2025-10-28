Очевидцу удалось заснять загадочную вспышку на Сахалине и выложить в Сеть

Очевидец сообщил, что увидел нечто необычное, когда ехал по Физкультурной улице. Мужчина признался, что его эмоции были настолько сильными, что пульс участился.

«Я был в шоке. Как ударило что-то. Я чуть не ослеп. Это кошмар. В смысле, в моменте просто день на улице стал. И резко потухло все. Что-то где-то сильно ударило. Ну, по всему городу света нет», — признался он.

Ранее в Южно-Сахалинске и других городах острова местные жители заметили массовое отключение электроэнергии, которое сопровождалось загадочной вспышкой в небе.