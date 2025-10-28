Очевидцу удалось заснять загадочную вспышку на Сахалине и выложить в Сеть
Видеозапись загадочной вспышки в Южно-Сахалинске, вызвавшей массовое отключение электричества, была опубликована на портале Sakh.online.
Очевидец сообщил, что увидел нечто необычное, когда ехал по Физкультурной улице. Мужчина признался, что его эмоции были настолько сильными, что пульс участился.
«Я был в шоке. Как ударило что-то. Я чуть не ослеп. Это кошмар. В смысле, в моменте просто день на улице стал. И резко потухло все. Что-то где-то сильно ударило. Ну, по всему городу света нет», — признался он.
Ранее в Южно-Сахалинске и других городах острова местные жители заметили массовое отключение электроэнергии, которое сопровождалось загадочной вспышкой в небе.