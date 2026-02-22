Очисти душу перед постом: почему важно простить обидчиков

В канун Великого поста представитель Русской православной церкви рассказал о значении традиции испрашивать прощение у ближних. По его словам, этот древний обычай является важнейшим условием для духовного очищения, пишет RT .

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов разъяснил суть Прощеного воскресенья, которое завершает масленичную неделю и предваряет начало Великого поста. В беседе с журналистами общественный деятель подчеркнул, что этот день выходит за рамки простого народного обычая.

По словам Иванова, традиция просить прощения у родных и знакомых за нанесенные обиды знаменует собой старт пути к очищению. Он пояснил, что готовность простить окружающих становится непременным условием для получения прощения от Всевышнего. Без этого шага подлинное духовное обновление, к которому призывает пост, становится невозможным.

Ключевым церковным событием этого дня зампред Всемирного Русского Народного Собора назвал вечернее богослужение, известное как чин прощения. В ходе него священнослужитель и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощения. Особенность традиции, как отметил Иванов, заключается в необходимости просить прощения у всех без исключения, а не только у тех, кому был нанесен явный ущерб. Такой подход, по его убеждению, воспитывает в человеке смирение и заставляет более внимательно относиться к собственным поступкам.